LPI-SHL: Einbrecher bemerkt und gefasst

Meiningen (ots) - Eine 77-jährige Frau stellte Montagmorgen ihren Ford auf einem Parkplatz in der Berliner Straße in Meiningen ab. Sie stieg aus, vergaß aber, das Auto richtig zu sichern, damit es nicht wegrollte. Der PKW machte sich kurze Zeit später selbstständig, rollte über die Fahrbahn, überfuhr einen Bordstein und krachte in einen Doppelstabmattenzaun. Am Ford und am Zaun entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

