Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch/Fahrrad zerstört/ Glasscheibe eingeschlagen

Hemer (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe der vergangenen Woche versucht, mehrere Türen einer Firma an der Ihmerter Straße aufzuhebeln. Das misslang.

Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, wurde an der Hans-Meyer-Straße ein Fahrrad erheblich beschädigt. Das Fahrrad war auf dem Verbindungsweg von der Straße "Am Friedhof/Hans-Meyer-Straße" zur Straße "Am Wernshagen" an einer Laterne gesichert. Unbekannte zerstörten Hinterrad, Gangschaltung und Tretlager und entwendeten das Vorderrad.

Ein Unbekannter zerschlug am Sonntag um 2.28 Uhr die Glasscheibe eines Haltestellen-Unterstandes am Hallenbad an der Bahnhofstraße. Zeugen beobachteten zu der Tatzeit eine ca. 1,70 Meter große, dunkel gekleidete Person. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell