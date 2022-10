Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Marktplatz Fürth, Zeugen gesucht

Fürth/Odw. (ots)

Am Mittwoch, den 19.10.2022, zwischen 14:30 Uhr und 17:45 Uhr ereignete sich am Parkplatz des dortigen Marktplatzes in 64658 Fürth ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter grauer PKW wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Unfallverursacherfahrzeug müsste es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen

