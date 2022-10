Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Vermisster 57-Jähriger wieder da

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Oberzent (ots)

Der seit Mittwochmorgen (19.10.) vermisste 57-Jährige aus Oberzent (wir haben berichtet) ist wieder da. Er konnte in einem Krankenhaus in Weinheim ausfindig gemacht werden, in dem er derzeit ärztlich behandelt wird. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, die Bilder des Vermissten sowie die persönlichen Daten zu löschen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5348610

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell