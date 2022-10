Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: 57-jähriger Mann vermisst/Wer kann Hinweise geben?

Oberzent (ots)

Seit Mittwoch (19.10.) wird der 57-Jährige aus Oberzent vermisst. Er wurde zuletzt am Mittwochmorgen, gegen 7.40 Uhr, von einem Familienangehörigen beim Verlassen des Hauses gesehen. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur. An seiner Arbeitsstelle kam er nicht an.

Der Mann ist 1,80 Meter groß und hat eine etwas kräftigere Statur sowie sehr kurze, braune Haare. Er ist mit einem weiß-lilafarbenen Karohemd und schwarzer Jeans bekleidet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sich der 57-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet und auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Wer Hinweise zum Aufenthalt des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062/9530 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

