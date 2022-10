Alsbach-Hähnlein (ots) - Noch unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (18.10.), gegen 5.45 Uhr, in der "Alte Bergstraße" versucht, in einen Supermarkt einzubrechen. Dabei wurden sie bei ihrem kriminellen Vorgehen mutmaßlich gestört und traten die Flucht an. Zurück blieb ein Schaden an der Eingangstür, der derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt wird. Die ...

mehr