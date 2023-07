Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Tunesier auf der Bundesautobahn A 3 fest

Kleve - Emmerich (ots)

Am Sonntag, 30.August 2023 um 23:15 Uhr überprüfte die Bundespolizei einen 38-jährigen Tunesier nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn A 3 an der Anschlussstelle Emmerich. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen wurde bekannt, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Lörrach auf Grund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorliegt. Der Gesuchte wurde noch vor Ort verhaftet und zur Bundespolizei nach Kleve gebracht. Da der Mann noch im Besitz von geringen Betäubungsmitteln war, muss sie sich dafür in einem gesonderten Verfahren verantworten. Am Montag, 31. Juli 2023 um 08:45 Uhr wurde er der Wachtmeisterei vom Amtsgericht Kleve zwecks Vorführung beim Haftrichter übergeben.

