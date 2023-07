Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung im Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Münster (ots)

Am Montagmorgen (31. Juli) hat sich ein 41-jähriger Mann in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Münster seiner Kleidung entledigt und Reisenden sein entblößtes Glied präsentiert. Zeugen informierten daraufhin Mitarbeiter der DB-Sicherheit, die den Mann aufforderten sich wieder anzuziehen und die Bundespolizei verständigten. Bei Eintreffen einer Streife der Bundespolizei hatte sich der nicht in Deutschland wohnende Ungar bereits wieder angezogen.

Nachdem die Einsatzkräfte dem Mann mitteilten, dass ein Ermittlungsverfahren wegen Exhibitionistischer Handlungen gegen ihn eingeleitet wird, entschuldigte er sich zwar für sein Verhalten, machte aber keine Angaben zu seinen Beweggründen.

Die Bundespolizisten veranlassten die Sicherung der Videoaufnahmen und erteilten ihm einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Münster.

