Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, L75/K5373 - Brennendes Auto nach Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Ein VW geriet am Dienstagmorgen gegen 05:55 Uhr auf der L75 in Brand, nachdem es zuvor zu einem Verkehrsunfall mit einem BMW kam. Ersten Erkenntnissen nach übersah die Fahrerin des BMW beim Abbiegen in Richtung Auenheim den ihr entgegenkommenden Passat. Der VW fing in Folge des Aufpralls im Bereich des Motorraums Feuer. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin des BMW und die Beifahrerin im VW leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Zur Unfallaufnahme sowie der anschließenden Räumung und Säuberung der Unfallstelle, musste eine der Abbiegespuren kurzzeitig gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

/es

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell