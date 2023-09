Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Abbiegevorgang

Heinsberg-Dremmen (ots)

Freitagmorgen (01. September) kam es auf der Gladbacher Straße im Bereich der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Düsseldorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, einer davon schwer. Gegen 06.10 Uhr fuhr ein 21-jähriger Heinsberger mit seinem Pkw aus Richtung Porselen kommend in Fahrtrichtung Dremmen und beabsichtigte, als Linksabbieger auf die Autobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf aufzufahren. Zur gleichen Zeit war 30 Jahre alter Mann aus Wassenberg mit seinem Pkw aus Richtung Dremmen kommend in Fahrtrichtung Porselen unterwegs. Beim Abbiegevorgang stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch die Kollision zog sich der 21-Jährige leichte Verletzungen zu. Der ältere Mann verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden.

