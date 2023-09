Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 26 neue Polizistinnen und Polizisten für den Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Am Freitag, 1. September 2023, konnte Landrat Stephan Pusch insgesamt 26 neue Polizistinnen und Polizisten im Kreishaus begrüßen. Sie alle werden in den kommenden Jahren die Polizei im Kreisgebiet unterstützen und dabei sowohl im Wach- und Wechseldienst, als auch in den Kriminalkommissariaten eingesetzt werden. Auch der stellvertretende Abteilungsleiter der Polizei, Dirk Melz, freute sich über so viel Unterstützung: "Sie alle haben einen sehr verantwortungsvollen Beruf gewählt, wir heißen Sie in der Kreispolizeibehörde Heinsberg herzlich willkommen." Mit den neuen Kolleginnen und Kollegen sind nun 468 Mitarbeitende bei der Polizei im Kreis Heinsberg beschäftigt.

