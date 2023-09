POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.09.2023

Goslar (ots) - Ein Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen ereignete sich am Dienstagnachmittag im Goslarer Ortsteil Sudmerberg. Eine 21-jährige Goslarerin fuhr gegen 16.50 Uhr auf der Okerstraße mit ihrem Mercedes links an einem Linienbus vorbei, der gerade die Haltstelle Vienenburger Straße verlassen hatte. Unmittelbar darauf bog sie nach rechts in die ...

mehr