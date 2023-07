Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Ladendieb landet im Gewahrsam

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (19.07.2023) versuchte ein Mann in der Lübecker Innenstadt in einem Drogeriemarkt eine Flasche Wein zu klauen. Er wurde dabei erwischt und im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ausfällig. Weil er einem Platzverweis nicht nachkam, landete er in der Gewahrsamszelle.

Gegen 16:00 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Lübeck zu einem Drogeriemarkt in die Sandstraße gerufen. Ein 38-jähriger Lübecker hatte eine Weinflasche aus dem Regal genommen und in seinen Hosenbund gesteckt. Der 42-jährige Ladendetektiv erwischte den Mann dabei und rief die Polizei, als er den Laden verlassen wollte.

War die Situation anfangs noch ruhig, zeigte sich der Ladendieb im weiteren Verlauf aufgebrachter und beleidigte die Polizisten. Die Ware wurde ihm abgenommen, zudem erhielt der Lübecker einen Platzverweis. Weil er aber nicht gehen wollte, einen Polizisten bespuckte und sich anschließend gegen den Streifenwagen warf, wurde der 38-Jährige vorläufig festgenommen.

Ein Richter ordnete an, dass er bis Ladenschluss im Gewahrsam verbleiben muss. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und wegen Beleidigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell