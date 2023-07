Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt i.H.

Zeugen nach Auseinandersetzung in Neustadt gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht zu heute (19.07.2023) kam es im Bereich des Neustädter Hafens zu einem Angriff auf einen Passanten, der dabei schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei in Neustadt sucht nun nach Zeugen, die vor oder nach dem Tatgeschehen Beobachtungen gemacht haben, denn der Täter konnte flüchten.

Eine 23-jährige Neustädterin war mit dem Ersatzbus von Lübeck nach Neustadt i.H. unterwegs und stieg dort um 00:30 Uhr herum aus. Mit im Bus hätten zwei Männer gesessen, die sich während der Fahrt unauffällig verhielten. Nachdem die 23-Jährige von der Ersatzhaltestelle am Übergang der Werftstraße zur Bahnhofstraße in Richtung Hafen gegangen war, wurde sie dort von hinten von eiben Mann an den Schultern gepackt.

Die Frau konnte sich umdrehen und laut rufen, sodass der Täter von ihr abließ. Ein 35-jähriger Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und wollte den Mann zur Rede stellen. Daraufhin griff der Unbekannte den Zeugen an und verletzte ihn vermutlich mit einer Stichwaffe am Oberkörper. Der Angreifer konnte in Richtung Bahnhof flüchten. Weitere Zeugen kümmerten sich um den Mann und alarmierten Rettungskräfte, die den Verletzen in ein Krankenhaus brachten.

Der bislang unbekannte Täter konnte als männlich, ca. 1,70 m groß, von normal schlanker Statur und als ca. 25 - 35 Jahre alt beschrieben werden. Er trug dunkle Haare, sowie einen Bart und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Es ist wahrscheinlich, dass sich der Täter, wie auch der Verletzte, zuvor in dem Bus befunden hatten. Alle Personen, die im Bus gesessen haben, der um 23:12 Uhr den ZOB in Lübeck verlassen und um 00:27 Uhr den Bahnhof in Neustadt erreicht hat, und wer sonst Hinweise auf den Flüchtigen und dessen Verbleib geben kann oder sonstige Beobachtungen vor, während oder nach der Tat gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistelle in Neustadt i.H. unter der Rufnummer 04561 -6150 oder per Email unter neustadt.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell