Polizeidirektion Lübeck

134. Travemünder Woche

Lübeck (ots)

Am Freitag (21.07.) wird die 134. Travemünder Woche offiziell eröffnet. In den kommenden zehn Tagen steht Travemünde ganz im Zeichen des Segelsportes und lockt auch mit dem Landprogramm zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Vor diesem Hintergrund hat sich die Polizeidirektion Lübeck, in enger Abstimmung mit der Hansestadt Lübeck und dem Veranstalter, auf diese Großveranstaltung vorbereitet und setzt auf ein bewährtes Einsatzkonzept.

Mit einer deutlich erhöhten Polizeipräsenz werden die eingesetzten Beamten der Polizeidirektion Lübeck und der Bereitschaftspolizei Eutin als Ansprechpartner auf dem gesamten Veranstaltungsareal zur Verfügung stehen, veranstaltungstypische Gefahren abwehren, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten verfolgen und somit einen sicheren Verlauf gewährleisten. Zusätzlich werden die Einsatzkräfte in Form von Fahrradstreifen auf dem Priwall anzutreffen sein.

Zentrale Anlaufstelle wird zudem rund um die Uhr die Wasserschutzpolizei Am Leuchtenfeld, direkt an der Festmeile, sein und gleichzeitig auch für die maritime Sicherheit in der Lübecker Bucht sowie auf der Trave sorgen. Hierbei stehen neben der Einhaltung der Geschwindigkeitsvorschriften und des Rechtsfahrgebotes im stark frequentierten Fahrwasser auch die Fahrtüchtigkeit im Vordergrund.

Gemeinsame Jugendschutzstreifen des Kommunalen Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck sowie des Kinder- und Jugendschutzes ergänzen die Maßnahmen des Einsatzkonzeptes. Ziel ist es, die jungen Feiernden auf einen maßvollen Umgang mit Alkohol hinzuweisen, sodass sie unbeschadet nach Hause kommen.

Aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens und begrenzter Parkmöglichkeiten weist die Polizei darauf hin, die Travemünder Woche möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufzusuchen. Besucherinnen und Besucher, die mit ihrem PKW anreisen werden dringend gebeten, ausschließlich die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen, nicht verbotswidrig zu parken und Rettungswege unbedingt freizuhalten. Der Parkplatz in der Straße Am Leuchtenfeld ist ausschließlich den Einsatzfahrzeugen vorbehalten!

Im Zusammenhang mit dichtem Gedränge möchten wir ferner vor Taschendiebstählen warnen. Denken Sie daran, Ihre Wertgegenstände und Geldbörse stets eng am Körper und möglichst in der verschlossenen Jackeninnentasche oder in einer gut verschließbaren Handtasche vor dem Körper zu tragen. Sollte Sie dennoch Opfer einer Straftat geworden sein, sperren Sie unverzüglich Ihre Bankkarten über die bundesweite Hotline 116 116 und erstatten Anzeige.

Die Polizei erhofft sich eine friedliche sowie windig-sonnige Travemünder Woche und wünscht allen Interessierten unterhaltsame Segelwettkämpfe.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell