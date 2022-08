POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt mit 1,93 Promille

Berod bei Wallmerod (ots) - Seit ca. 05:10 Uhr am 06.08.2022 steht das Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Straße, Im Wiesengrund, in 56414 Wallmerod bei Berod in Brand. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs eine Person im Wohnhaus. Diese konnte sich aus dem brennenden Wohnhaus retten und wurde mit Verletzungen in ein ...

