POL-PDMT: Diebstahl eines Baggerlöffels

Hardt (ots) - Am Freitag, dem 05.08.2022 befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer um 00:15 Uhr die K56 von Langenbach b. Bad Marienberg in Fahrtrichtung Hardt. Kurz vor Hardt verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Von den drei weiteren Insassen wurde eine 26-jährige, ...

