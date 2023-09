POL-GS: Polizeiinspektion Goslar-Pressemitteilung vom 16.09.2023

Goslar (ots) - Ein Fahrradfahrer aus Goslar wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstag in Sudmerberg schwer verletzt. Eine 27-jährige Frau aus Goslar fuhr gegen 13.50 Uhr mit ihrem Audi auf der Vienenburger Straße in Richtung Goslar. Kurz bevor sie in Höhe der Einmündung An den Kastanien die dortige Ampel passierte, fuhr plötzlich ein Radfahrer aus ...

