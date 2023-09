Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 17.09.2023

Goslar (ots)

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Einsatz- und Streifendienst, Herzog-Wilhelm-Straße 47, 38667 Bad Harzburg Tel.: 05322 911 110 Fax: 05322 911 11-150

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 17.09.2023

Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus eskalieren in Straftaten

Am Sonnabend, gegen 15.27 Uhr, wird die Polizei zu Streitigkeiten gerufen. Vor dem Mehrfamilienhaus in Bad Harzburg geraten mehrere Personen zunächst verbal aneinander. Im Verlauf dieser Streitigkeiten sei es zu einer Körperverletzung zwischen einem 22jährigen Täter aus Mörfelden-Walldorf und einem 39jährigen Bad Harzburger (Opfer) gekommen. Offensichtlich folgten dieser Auseinandersetzung auch Bedrohungshandlungen gegeneinander. Im weiteren Zusammenhang wurden der Polizei weitere Bedrohungshandlungen zwischen einer 50jährigen Bad Harzburgerin und einer 34jährigen Bad Harzburgerin angezeigt. Es wurden mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an einem Hotel und Gartenzaun

An einem Hotel in der Fritz-König-Straße in Bad Harzburg kam es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zu einer Sachbeschädigung. Dort wurde offenbar mit einer Zaunlatte ein Schaukasten des Hotels eingeschlagen. Der Tatzeitraum konnte in den ersten Ermittlungen auf die Zeit zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr eingegrenzt werden. Bisher wurde der Schaden mit ca. 250 EUR angenommen. Die zur Tatausführung benutzte Zaunlatte konnte einer weiteren Straftat zugeordnet werden. Sie wurde offenbar kurz zuvor von einem Grundstückszaun mit roher Gewalt entfernt. Das tatbetroffene Grundstück befindet sich in der Nähe zum o. a. Hotel. Der Sachschaden wurde hier mit 100,- EUR angenommen. Hier könnten weitere Zeugenhinweise hilfreich sein.

Einbruch in Einfamilienhaus in Bad Harzburg

Am Sonnabend, den 16.09.2023, gegen 20.24 Uhr, gelangten mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Ilsenburger Stieg. Die angegebene Tatzeit konnte durch erste Ermittlungen genau bestimmt werden. Mögliches Diebesgut und der Sachschaden ist bisher nicht bekannt/festgestellt. Mögliche Zeugen über verdächtige Personen/Fahrzeuge in diesem Bereich werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bearbeit von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell