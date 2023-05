Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haren (ots)

Am Samstag, zwischen 11.30 Uhr und 18.15 Uhr, kam es in der Gartenstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw beschädigte vermutlich beim Ausparken einen Pfosten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer: 05932-7210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell