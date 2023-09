Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schnellrestaurant

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der Nacht vom Sonntag zum Montag (10.09. bis 11.09.2023) zerstörten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Schnellrestaurants in der Meinersdorfer Straße. Anschließend drangen sie in das Gebäude ein und entwendeten ein Tablet, einen Minikühlschrank sowie verschiedene Getränke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

