POL-DN: Unfallflucht - mit Trunkenheit am Steuer

Linnich (ots)

Am späten Freitagabend (18.08.2023) gegen 23:30 Uhr wurden mehrere Anwohner der Mahrstraße in Linnich durch einen Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam.

Sie stellten fest, dass einer der dort geparkten Pkw stark beschädigt wurde und ein schwarzer Pkw mit Neusser Städtekennung vom Unfallort in Richtung Rurdorfer Straße flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der abgestellte Pkw mit frischen Unfallspuren im Nahbereich angetroffen werden. Der Unfallverursacher war jedoch nicht mehr an seinem geparkten Fahrzeug, in welchem entleerte Alkoholflaschen lagen. Das Auto wurde sichergestellt. Erst nach Befragung weiterer Zeugen und sehr hartnäckigen, stundenlangen und letztlich auch erfolgreichen Ermittlungen der eingesetzten Beamten konnte der 33 Jahre Unfallflüchtige tief in der Nacht am Wohnort angetroffen werden. Der Linnicher räumte die Verursachung des Unfalls nach kurzer Befragung dann schließlich auch ein. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Dem Unfallverursacher wurden die zur Beweissicherung erforderlichen Blutproben entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

