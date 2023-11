Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Ochtrup (ots)

Auf der Schützenstraße hat es am Dienstag (14.11.) gegen 09.00 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 58-jährige Ochtruperin fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Schützenstraße in Richtung Hauptstraße. Vor ihr fuhr eine 54-jährige Frau aus Metelen in einem Opel Crossland. Ersten Ermittlungen zufolge erlitt die 58-Jährige einen medizinischen Notfall und fuhr auf den vor ihr fahrenden Opel Crossland auf. Durch den Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge zunächst nach links über den Gehweg und einen angrenzenden Grünstreifen und kamen an der Mauer einer dortigen Lagerhalle zum Stehen. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Metelenerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz.

