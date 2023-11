POL-PDLD: Landau - PKW zerkratzt - Zeugen gesucht

Offenbach an der Queich (ots) - Am 12.11.2023 befuhr gegen 15:10 Uhr ein 33-jähriger Honda-Fahrer die Jakobstraße in Offenbach an der Queich in Richtung Essinger Straße. Hierbei touchierte er einen geparkten PKW Hyundai. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden beschädigte. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Der Honda-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung ...

mehr