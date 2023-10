POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Landau (ots) - Am 11.10.2023 wurde gegen 18 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem E-Scooter in Landau in der Maximilianstraße einer Kontrolle unterzogen, da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zu allem Überfluss konnten während der Kontrolle Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv ...

