POL-PDLD: Landau - Durstig in den Supermarkt

Ein 32-Jähriger war am 11.10.2023 gegen 14:05 Uhr offenbar sehr durstig. Den Durst löschte er, indem er in einem Supermarkt in der Königstraße in Landau einen Beutel Orangensaft öffnete und sich einen großen Schluck aus diesem gönnte. Den angebrochenen Beutel stellte er wieder ins Regal und begab sich mit einem anderen, ungeöffneten Beutel zur Kasse. Durch diese Aktion hat sich der 32-Jährige nun ein Strafverfahren eingehandelt. Zudem wurde durch die Marktleitung ein Hausverbot ausgesprochen.

