POL-PDPS: E-Scooter in der Zweibrücker Straße gestohlen

Pirmasens (ots) - Ein unbekannter Täter montierte an den drei Münzwaschmaschinen im Waschraum des Studentenwohnheims in der Marie-Curie-Straße 1 die Geldkassetten ab und entwendete diese samt Inhalt. Vermutlich ereignete sich die Tat in der Nacht von Montag auf Dienstag. In den drei Kassetten befanden sich schätzungsweise 25 Euro in 50-Cent-Münzen. Der Gesamtschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen oder ...

