POL-PDLD: Landau - Fahrzeug entstempelt

Landau (ots) - Am Vormittag des 10.10.2023 wurde auf der Wollmesheimer Höhe in Landau eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten sechs Fahrzeugführer beanzeigt werden, da diese verbotswidrig das Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Diese können sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr