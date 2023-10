Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Fahrradfahrerin angefahren

Herxheim (ots)

Am 10.08.2023 wollte gegen 11:30 Uhr ein 57-jähriger Opel-Fahrer in der St.-Christophorus-Straße in Herxheim ausparken. Hierbei übersah er eine kreuzende 69-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision, die Fahrradfahrerin stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu Sachschaden kam es nicht. Der Opel-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

