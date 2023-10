POL-PDLD: Rülzheim- vermisste Katze gerettet

Hagenbach (ots) - Am 09.10.23 gegen 14.50h befuhr eine 40-jährige Frau aus Frankreich die Habsburgerallee in Hagenbach in Richtung Frankreich. In Höhe der Hausnummer 56a kam sie aufgrund Sekundenschlafes und Alkoholeinwirkung von der Straße ab und fuhr in einen geparkten PKW. Dieser wurde in eine Mauer gedrückt, von der Teile auf einen weiteren geparkten PKW fielen. Zeugen konnten beobachten, wie die Frau von der ...

mehr