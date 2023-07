Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim (FDS) Horb am Neckar - Groß angelegte Durchsuchungsaktion

Horb am Neckar (ots)

Mehrere Wohnobjekte in der Siedlung Haugenstein im Ortsteil Bildechingen sind am frühen Dienstagmorgen durch die Polizei durchsucht worden.

Am Dienstagmorgen ab 6 Uhr führte die Polizei in Horb am Neckar in enger Zusammenarbeit mit weiteren Behörden eine groß angelegte Durchsuchungsaktion in vier Objekten in der Wohnsiedlung Haugenstein durch. Die Durchsuchungsmaßnahmen standen im Zusammenhang mit intensiven polizeilichen Ermittlungen bezüglich Urkundsdelikten und ausländerrechtlichen Verstößen.

An der Durchsuchungsaktion waren insgesamt etwa 120 Einsatzkräfte der Schutz- und Kriminalpolizei sowie des Präsidiums Einsatz beteiligt. Unterstützt wurden sie dabei von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt und der Stadtverwaltung Horb sowie der Ausländerbehörde. Die Freiwillige Feuerwehr Horb am Neckar sowie das DRK waren ebenfalls an dem Einsatz beteiligt. Die Durchsuchungen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit derStaatsanwaltschaft Rottweil, welche die Ermittlungen leitet.

Im Rahmen der Maßnahmen konnten Beweismittel sichergestellt werden, deren Auswertungen durch die Ermittlungsbehörden noch ausstehen. Insgesamt wurden 31 Personen und sechs Fahrzeuge kontrolliert. In der Folge wurden acht Strafverfahren aufgrund des Verdachtes der Urkundenfälschung sowie ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Eine der angetroffenen Personen wurde aufgrund zurückliegender Taten polizeilich gesucht, diese konnte nach Abschluss der Maßnahmen ebenso wie die weiteren angetroffenen Personen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu den festgestellten Straftaten und den Personen, gegen die ermittelt wird, bekanntgegeben werden.

Die Polizei Horb am Neckar möchte betonen, dass sie konsequent gegen Straftaten vorgeht und die Sicherheit und Ordnung in der Stadt Horb am Neckar gewährleisten will. Durch solche Durchsuchungsaktionen werden potenzielle Straftäter abgeschreckt und der Rechtsstaat gestärkt.

Die enge Zusammenarbeit mit anderen Behörden, wie der Staatsanwaltschaft und der Ausländerbehörde, ist hierbei von entscheidender Bedeutung.

Staatsanwältin Martina, Staatsanwaltschaft Rottweil

Christian Koch, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

