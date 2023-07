Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Baiersbronn (ots)

Schwerer Verletzungen hat sich ein Motorradlenker am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 500 zugezogen, nachdem er mit einem Auto kollidierte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr am Mittwochmorgen gegen 09:45 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 500 in Fahrtrichtung Freudenstadt. Noch vor dem Abzweig auf die Bundesstraße 28 beabsichtigte der Mann offenbar nach links abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich aus derselben Fahrtrichtung ein 67-jähriger Motorradlenker, welcher im weiteren Verlauf mit der linken Seite des Pkw kollidierte. Durch das Unfallgeschehen zog sich der Kraftradfahrer schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte für weitere Behandlungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Christian Koch, Pressestelle

