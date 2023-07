POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Diebstahl von Werkzeugen aus im Umbau befindlichen Wohngebäude

Mühlacker (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer, nachdem er alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle gefahren war. Beamte des Polizeireviers Mühlacker führten am Mittwochmorgen eine stationäre Verkehrskontrolle in der Pforzheimer Straße durch. Gegen 00:45 Uhr ...

mehr