POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunken in Polizeikontrolle gefahren; Führerschein weg

Mühlacker (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer, nachdem er alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle gefahren war.

Beamte des Polizeireviers Mühlacker führten am Mittwochmorgen eine stationäre Verkehrskontrolle in der Pforzheimer Straße durch. Gegen 00:45 Uhr befuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer in stadtauswärtiger Richtung an die Kontrollstelle heran. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,7 Promille. In der Folge musste der Fahrzeugführer eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein behielten die Polizisten ein.

