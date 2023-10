Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Rülzheim/Lingenfeld - Verkehrskontrollen

Germersheim/Rülzheim/Lingenfeld (ots)

Gestern Morgen führte die Polizeiinspektion Germersheim gleich mehrere Verkehrskontrollen durch. In der Rheinbrückenstraße in Germersheim wurden acht Autofahrer ohne Sicherheitsgurt verwarnt. Ein Autofahrer hatte zudem keine erforderliche Fahrerlaubnis und an weiteren sieben Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt. In der mittleren Ortsstraße in Rülzheim wurden vier "Gurtmuffel" erwischt. Dazu kamen auch hier drei Fahrzeuge mit technischen Mängeln. Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde das Durchfahrtsverbot im Mühlweg in Westheim kontrolliert. Hierbei ergaben sich keine Verstöße. Bereits letzte Woche wurde das Durchfahrtsverbot dort überwacht.

