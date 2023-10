Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Montag, den 02.Oktober 2023, gegen 19.30 Uhr, und Dienstag, den 03.Oktober 2023, um 07.45 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Außenfassade eines Wohnhauses in der Straße Am Kronsberg mit dunkler Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 03.Oktober 2023, gegen 20.40 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger aus Rhauderfehn mit seinem PKW VW Passat aus einer Grundstücksausfahrt in der Straße Grüner Hof und übersah dabei einen 18-Jährigen aus Bösel, der mit seinem Pedelec den dortigen Gehweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der 18-Jährige leichte Verletzungen erlitt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2650 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell