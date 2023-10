Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemaldung des Polizeikommissariats Vechta vom 02.10.2023 bis 03.10.2023

Verkehrsunfall in Damme

Am 02.10.23 ist es gg 13:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hufeisenstraße in Damme gekommen. Der 18-jährige Fahrzeugführer ist hier in einer Kurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn gekommen. Durch das Gegenlenken ist der Dammer nach links von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Straßenbaum touchiert und ist schließlich mit seinem PKW BMW auf einem Acker zum Stillstand gekommen. Der junge Mann wurde leicht bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR.

Verkehrsunfallflucht in Lohne

Bereits am Freitag den 29.09.2023 ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in Lohne auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Christoph-Bernard-Straße gekommen. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:20 Uhr wurde hier ein PKW Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfallflucht in Goldenstedt

Vermutlich in der Nacht von Freitag den 29.09.23 auf Samstag den 30.09.23 ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in Goldenstedt gekommen. Es wurde ein PKW Mazda 6 in der Zeit von 22:30 Uhr bis 12:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Dechant-Westendorf- Straße beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt in Verbindung zu setzten.

