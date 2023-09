Polizei Düren

POL-DN: Festnahme auf frischer Tat

Düren (ots)

Am 09.09.2023 observierten zivile Einsatzkräfte der PW Düren den Parkplatz am Sportplatz Blücherstrasse da es in der Vergangenheit zu einer Häufung von PKW Aufbrüchen gekommen war. Gegen 00:25 Uhr bemerkten die zivilen Einsatzkräfte zwei dunkel gekleidete, männliche Personen die Mittels Taschenlampen in die geparkten PKW leuchteten. Wenige Augenblicke später schlug einer der beiden Täter die Heckscheibe an einem PKW Smart ein um die darin befindlichen Gegenstände zu entwenden. Die zivilen Einsatzkräfte schritten unverzüglich ein, woraufhin beide Täter die Flucht ergriffen, aber nach wenigen hundert Metern der Verfolgung gestellt und festgenommen werden konnten. Aufbruchwerkzeug und Tatbeute aus einem PKW Aufbruch vom Vortag konnten sichergestellt werden. Die minderjährigen, jugendlichen Täter wurden festgenommen. Gegen einen der Täter wurde die richterliche Untersuchungshaft angeordnet.

