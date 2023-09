Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte nach Unfall auf der Kreuzung

Bild-Infos

Download

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hasenfelder Straße/Am Rurdamm wurden am Mittwochnachmittag (06.09.2023) drei Personen leicht verletzt. Ein 26-Jähriger aus Linnich hatte die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs falsch eingeschätzt und war beim Abbiegen mit diesem kollidiert.

Der Mann aus Linnich war gegen 16:15 Uhr mit seinem Pkw auf der Hasenfelder Straße, in Fahrtrichtung Koslar, unterwegs. Vor dort beabsichtigte er in die Straße "Am Rurdamm" abzubiegen. Ein entgegenkommendes Fahrzeug, an dessen Steuer eine 49-Jährige aus Titz saß, nah er wahr, schätzte aber nach eigenen Angaben die Entfernung des Fahrzeugs falsch ein. Der 26-Jährige bog ab und es kam zur Kollision mit dem Pkw der Frau aus Titz. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des Linnichers gegen das Auto einer 51-Jährigen aus Jülich geschleudert. Die Frau aus Jülich hatte mit ihrem Fahrzeug in der Einmündung gestanden. Alle Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Frauen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, der Unfallverursacher begab sich nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Hasenfelder Straße in Fahrtrichtung Jülich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell