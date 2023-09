Polizei Düren

POL-DN: Falsche Ampel beachtet

Düren (ots)

Ein schwerverletzter Autofahrer und dazu jede Menge Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag (06.09.2023) an einer Kreuzung auf der Kölner Landstraße in unmittelbarer Nähe eines Bahnübergangs ereignet hat.

Gegen 17:00 Uhr hatte ein 77 Jahre alter Dürener die Kölner Landstraße von Düren kommend in Richtung Merzenich befahren. Der Mann hatte dann an der beampelten Kreuzung zur B 56n auf einer Rechtsabbiegerspur in Richtung Stockheim gewartet, da die dortige Bahnschranke heruntergelassen gewesen sei. Dabei kam es dann aber zur Irritation des Autofahrers, der nach Hochfahren der Schranke auf das falsche Ampelsignal, nämlich das der Bahnschranke, geachtet habe, wie er selbst einräumte. Infolgedessen fuhr er offenbar versehentlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Wagen eines in Richtung Stockheim fahrenden 31-Jährigen aus Zülpich, der nach Angaben einer Zeugin gerade bei Grünlicht losgefahren war und direkt stark beschleunigt hatte. Der Zülpicher wurde durch den Zusammenstoß gegen eine Laterne geschleudert und kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen.

Verletzt wurde lediglich der 31-Jährige, der im Anschluss schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die beiden zusammengeprallten Autos waren nicht mehrfahrbereit und wurden im Anschluss durch Abschleppdienste von der Unfallstelle geholt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 41000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell