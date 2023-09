Polizei Düren

POL-DN: "Dooring"- Unfall - 55-Jährige leicht verletzt

Düren (ots)

Eine 55-Jährige wurde am Dienstagmorgen (05.09.2023) bei einem sogenannten "Dooring"- Unfall leicht verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Moltkestraße unterwegs, als sich plötzliche eine Autotür öffnete.

Die Frau aus Düren fuhr gegen 07:50 Uhr mit ihrem Fahrrad an mehreren verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbei, als sich plötzlich die Beifahrertür eines Autos öffnete. Am Steuer des Fahrzeugs saß eine 42-Jährige aus Düren, auf dem Beifahrersitz befand sich ihr 16-jähriger Sohn. Er hatte die herannahende Radfahrerin, die eine Kollision mit der Tür nicht mehr verhindern konnte, nach eigenen Angaben nicht gesehen. Die 55-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. "Dooring"- Unfälle sind vermeidbar: Für mehr Umsicht aller im Fahrzeug sitzenden Personen beim Aussteigen gibt es eine simple wie effektive Vorgehensweise: den "Holländischen Griff". Beim Aussteigen auf der Fahrerseite immer mit der rechten Hand nach dem Türgriff greifen! Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld erweitert sich. So werden Radfahrende frühzeitig erkannt. Beim Aussteigen auf der Beifahrerseite greifen Sie mit der linken Hand nach dem Türgriff und der gleiche Effekt wird erzielt!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell