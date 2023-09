Polizei Düren

POL-DN: Alleinunfall und engagierte Ersthelfer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heimbach (ots)

Eine 25-Jährige aus Heimbach befuhr am Freitagnachmittag mit ihrem Personenkraftwagen die eher weniger befahrene Kreisstraße 25, aus Richtung Heimbach kommend, in Fahrtrichtung Hergarten. Gegen 16:15 Uhr kam sie auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchfuhr sie, vermutlich ungebremst, über eine Strecke von etwa 85 Metern den dortigen Grünstreifen, bis ihr umgekippter Wagen schließlich seine Endlage am Ende eines Straßengrabens fand. Die Heimbacherin erlitt Gesichtsverletzungen und musste vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber einem Klinikum zugeführt werden. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug, das sich bei dem Unfall mit dem Dach auf den Böschungshang gelegt hatte, wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ein Rennradfahrer aus Kall, dem die Unfallbeteiligte unmittelbar vor dem Unfallgeschehen entgegengekommen war und der durch den Knall als erster auf den Unfall aufmerksam geworden war, hatte vor Ort keinen ausreichenden Mobilfunkempfang, um den Rettungsdienst verständigen zu können. Also musste er losradeln, um eine Stelle mit Mobilfunkversorgung zu erreichen. Dabei hielt er einen Autofahrer an, den er auf den Unfall aufmerksam machte und darum bat, sich zwischenzeitlich um die Unfallbetroffene zu kümmern. Das machte der Mann aus Heimbach dann auch und half der stark benommenen Frau aus dem kaputten Fahrzeug, setzte sie in den Grünstreifen und betreute die Verletzte, bis zeitnah der Rettungsdienst eintraf.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Hinweis: Der Meldung liegen zwei Bilder von der Unfallstelle bei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell