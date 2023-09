POL-DN: Fahrradfahrerin flüchtet nach Kollision mit Auto - Zeugen gesucht

Aldenhoven (ots) - Falsche Wasserwerker waren am Mittwoch (30.08.2023) in Aldenhoven erfolgreich. Sie überlisteten eine 91-Jährige und gelangten so in den Besitz von Bargeld und Schmuck. Gegen 14:30 Uhr klingelten die beiden Unbekannten an der Tür des Hauses im Hoengener Weg. Die beiden Männer erklärten der Seniorin, dass sie aufgrund einer naheliegenden Baustelle die Wasserleitungen kontrollieren müssten. Die 91-Jährige begleitete einen der beiden Männer in den ...

