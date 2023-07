POL-SO: Einbrecher überrascht

Lippstadt (ots) - Am 30.07.2023 kam es gegen 02:50 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt in Lippstadt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Unbeteiligten setzte sich ein 37-jähriger Lippstädter an das Steuer seines Volvos und fuhr in Richtung Innenstadt. In der Kampstraße konnte der Pkw angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Hierbei konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Umgebungsluft ...

mehr