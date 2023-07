Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Trunkenheitsfahrt und Widerstand

Lippstadt (ots)

Am 30.07.2023 kam es gegen 02:50 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt in Lippstadt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Unbeteiligten setzte sich ein 37-jähriger Lippstädter an das Steuer seines Volvos und fuhr in Richtung Innenstadt. In der Kampstraße konnte der Pkw angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Hierbei konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Umgebungsluft feststellen. Ein Atemalkoholtest war nicht durchführbar. Der Lippstädter kam den Anweisungen der eingesetzten Beamten nicht nach und wollte seinen Pkw nicht freiwillig verlassen. Mittels unmittelbaren Zwanges wurde dieser aus seinem Fahrzeug gezogen. Hierbei sperrte und wehrte sich der Lippstädter und versuchte die Fahrertür zu schließen. Nach dem Transport zur Polizeiwache Lippstadt wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. (cg)

