Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Fahrerflucht

Lippstadt (ots)

Am Samstag kam es in Lippstadt, gegen 05:50 Uhr, auf der Rixbecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Fahrerflucht. Eine 36-jährige Lippstädterin nutzte fußläufig die Fußgängerampel in Höhe der Einmündung Lünningstraße, um die Rixbecker Straße zu queren, als ein Pkw die Rixbecker Straße in Fahrtrichtung der Innenstadt befuhr und die 36-jährige erfasste. Der Pkw fuhr der Lippstädterin über die Füße, ließ diese leicht verletzt an der Unfallörtlichkeit zurück und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw und/oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(nr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell