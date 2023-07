POL-SO: Wem gehört das Fahrrad?

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es im Bereich Lippstadt wieder zu Anrufen von Betrügern. In mindestens vier Fällen gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und berichteten, dass die jeweiligen Kinder der Angerufenen in tödliche Verkehrsunfälle verwickelt seien. Es müsse nun eine Kaution gezahlt werden, um einer Verhaftung zu entgehen. Die Täter versuchten, die angerufenen Senioren massiv unter Druck zu setzen, um Auskünfte über Bargeld und ...

mehr