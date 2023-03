Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Unfallflucht unter Alkoholeinfluss.

Sonneberg (ots)

Am Freitag, dem 03.03.2023 ereignete sich auf der B89 bei Sonneberg ein Verkehrsunfall am dortigen Kreisverkehr in Richtung Malmerz. Ein Sechzigjähriger kam mit seinem Audi an der Kreisverkehrsausfahrt Richtung Sonneberg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einer Grundstücksumzäunung. Anschließend verließ er sein Kraftfahrzeug und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten den Vorfall und meldeten ihn der Polizei Sonneberg. Kurze Zeit später war eine Beamtin vor Ort. Der Audi-Fahrer konnte nach kurzer Nacheile fußläufig auf der Ortsumgehungsstraße festgestellt werden. Der Aufforderung stehen zu bleiben, kam der Flüchtige nicht nach, im Gegenteil, er schob die Beamtin mit den Händen zur Seite um seinen Weg fortzusetzen. In der Folge wurde der Sechzigjährige durch die Beamtin zu Boden gebracht. Die hinzugekommenen Unterstützungskräfte wurden durch die Person derbe beleidigt. Der Beschuldige stand während des Unfalls unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Test diesbezüglich ergab einen Messwert von 2,70 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Sonneberg veranlasst. Dort entspannte sich die Lage zunächst, jedoch leistete der Beschuldigte auch hier körperlichen Widerstand und bedrohte die eingesetzten Beamten.

Das Verhalten des Tatbeschuldigten führte schlussendlich zu einer Gewahrsamnahme durch die Polizei, um weitere Straftaten zu verhindern. Da er unerlaubte Tonaufnahmen der Polizeimaßnahme mit seinem Smartphone anfertigte, wurde dieses als Beweismittel beschlagnahmt.

Der Führerschein des Beschuldigten wurde ebenfalls eingezogen. Gegen den Herrn wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernens vom Unfallort, zweifacher Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung sowie der Verletzung der Vertraulichkeit des nichtöffentlich gesprochenen Wortes eröffnet.

