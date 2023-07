Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorsicht betrügerische Flyer

Warstein (ots)

In Bereich Warstein wurden in der vergangenen Zeit Werbeflyer eines Garten- und Bauservices mit der Firmenanschrift Zum Puddelhammer 10 verteilt. An dieser Anschrift befindet sich jedoch eine Fachfirma für Lagerflächen. Der Firmeninhaberin meldete sich bei der Polizei und zeigte an, dass ihre Firmenadresse vermutlich zu betrügerischen Zwecken genutzt wird. Auch die abgebildete Telefonnummer hat in keinerlei Hinsicht etwas mit ihrem Unternehmen zu tun. Es liegt nahe, dass sich hinter den Flyern, in denen Gartenarbeiten angeboten werden, ein Betrugsversuch verbirgt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät: Rufen sie die Nummer auf dem Flyer nicht an! Gehen Sie grundsätzlich nie sofort auf vermeintliche "Schnäppchenangebote" ein, sondern prüfen Sie die Angebote genau. Fragen Sie bei der Verbraucherzentrale oder der IHK nach. Lassen Sie sich niemals auf "Schwarzarbeiten" ein. Man macht sich selber strafbar. Informieren Sie die Polizei unter der 110. (ja)

