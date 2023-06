Feuerwehr Bremen

FW-HB: Studentenwohnung in Vollbrand

Bremen-Horn (ots)

Bei einem Brand in einem Studentenwohnheim nn der Straße Luisental in Bremen-Horn wurde eine Wohnung am Morgen des 13. Juni 2023 vollständig zerstört. Um 10:42 Uhr ging in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen der erste Notruf ein. Gemeldet wurde der Brand in der Küche einer Studentenwohnung. Die Küche befand sich im 1. Obergeschoss des dreigeschossigen Studentenwohnheims, in dem insgesamt 69 Personen gemeldet waren.

Die Einsatzsachbearbeiter:innen der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle alarmierten unverzüglich Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 5 und 7,die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Lehesterdeich und Bremen-Timmersloh sowie Kräfte des Rettungsdienstes.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die betroffene Wohnung bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen aus dem Küchenfenster. Sämtliche Bewohner:innen hatten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig ins Freie retten können. 11 der Bewohner:innen wurden wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation von den Rettungsdienstkräften versorgt. Glücklicherweise war der Transport in eine Klinik bei keiner der versorgten Personen erforderlich.

Zur Brandbekämpfung kamen insgesamt fünf Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Der Wohnungsbrand, bei dem Einrichtungsgegenständegebrannt haben, konnte mit zwei C-Rohren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um 11:13 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Im Einsatz waren 58 Einsatzkräfte mit 21 Einsatzfahrzeugen. Der im und am Gebäude entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

